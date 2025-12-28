Ричмонд
В Нижегородской области мигранта задержали с поддельным штампом в паспорте

Мужчину выдворили из страны.

Сотрудники Лысковской полиции выявили выходца из страны ближнего зарубежья, использовавшего поддельное удостоверение личности, о чем сообщили в пресс-службе нижегородского управления МВД.

В паспорте задержанного был обнаружен штамп о праве на временное проживание, однако эксперты установили, что отметка является фальшивой, а официальная информация о регистрации мужчины в базах данных отсутствует.

В связи с данным фактом правоохранительные органы инициировали возбуждение уголовного дела. Самого иностранного гражданина по решению властей уже принудительно выслали за пределы Российской Федерации.