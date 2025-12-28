Четыре человека пострадали в ДТП со снегоуборочной машиной в Арзамасе

Авария случилась в пятницу, 26 декабря, около 18:15 на 440 км автодороги М-12 в Арзамасском районе. 31-летний водитель автомобиля Kia Rio выбрал небезопасную дистанцию со снегоуборочной машиной, которая ехала впереди. Случилось столкновение, в результате которого пострадали четыре человека — водитель и три пассажира легковушки. Мужчин доставили в травмпункт.