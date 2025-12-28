В Ростовской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда, произошла задержка поездов, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел 28 декабря на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших нет.
На месте инцидента находятся представители транспортной прокуратуры, устанавливаются причины схода.
Отмечается, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
