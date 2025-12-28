Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда

Сход колесных пар локомотива грузового поезда произошел в Ростовской области. Из-за инцидента задерживается движение других поездов.

Источник: Аргументы и факты

В Ростовской области с рельсов сошел локомотив грузового поезда, произошла задержка поездов, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 28 декабря на перегоне Кизитеринка — Проточная Северо-Кавказской железной дороги. Пострадавших нет.

На месте инцидента находятся представители транспортной прокуратуры, устанавливаются причины схода.

Отмечается, что прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Ранее в Швеции нетрезвый мужчина в костюме Санта-Клауса нарушил движение поездов, дернув стоп-кран.