На пляже Рио-де-Жанейро самолёт рухнул в воду, пилот погиб

На видеозаписи, опубликованной властями, видно, как самолёт резко пикирует носом в море недалеко от пляжа около 12:30 по местному времени. На месте происшествия работали спасательные команды на гидроциклах, надувных лодках и водолазы. Тело пилота было обнаружено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу для опознания. Власти Бразилии начали расследование причин крушения. Самолёт принадлежал рекламной компании.