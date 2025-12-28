Ричмонд
+4°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На пляже Рио-де-Жанейро самолёт рухнул в воду, пилот погиб

Рекламный самолёт Cessna 170A рухнул в воду у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на местные власти.

Источник: Life.ru

На пляже Рио-де-Жанейро рухнул рекламный самолёт, обошлось без пострадавших. Видео © Х / Diario El Salvador.

На видеозаписи, опубликованной властями, видно, как самолёт резко пикирует носом в море недалеко от пляжа около 12:30 по местному времени. На месте происшествия работали спасательные команды на гидроциклах, надувных лодках и водолазы. Тело пилота было обнаружено и направлено на судебно-медицинскую экспертизу для опознания. Власти Бразилии начали расследование причин крушения. Самолёт принадлежал рекламной компании.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье, в районе Серпухова, спасательная группа отправилась на поиски лёгкомоторного самолёта, на борту которого находились два человека. Позднее экипаж был обнаружен, и пострадавших начали выводить к месту сбора пешком. Для оказания медицинской помощи к месту происшествия был направлен специализированный вертолёт.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.