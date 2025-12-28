Рекламный самолет рухнул в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, пилот погиб

По данным издания, трагедия произошла в субботу днем. Пилот воздушного судна, Луис Рикардо, не выжил. Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы найти и поднять его тело из воды. После этого останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Как отмечает AP, этот полет был для Рикардо первым в практике буксировки рекламных баннеров.