Рекламный самолет рухнул в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро, пилот погиб

У побережья знаменитого пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро произошла авиакатастрофа. Сверхлегкий самолет, буксировавший в небе рекламный баннер, рухнул в море. Об инциденте со ссылкой на местные власти сообщает американское информационное агентство The Associated Press.
По данным издания, трагедия произошла в субботу днем. Пилот воздушного судна, Луис Рикардо, не выжил. Спасателям потребовалось около двух часов, чтобы найти и поднять его тело из воды. После этого останки были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Как отмечает AP, этот полет был для Рикардо первым в практике буксировки рекламных баннеров.
На месте происшествия немедленно развернулась масштабная спасательная операция. К поискам возможных других жертв и обломков самолета подключились пожарные на гидроциклах и надувных лодках, водолазы, а также авиационная поддержка. Расследование причин крушения уже начало командование ВВС Бразилии.
Прежде самолет, выполнявший рейс из Мексики в США, разбился в штате Техас. Как сообщается, его пассажиром был ребенок с ожогами, направлявшийся для получения специализированной медицинской помощи.