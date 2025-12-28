NYP: житель США объяснил кражу 180 кг авокадо желанием купить подарки детям

Напомним, ранее сообщалось, что в Лонг-Айленде в американском штате Нью-Йорк двенадцатилетний мальчик перед Рождеством помешал ограблению своего дома. Журналисты газеты New York Post заявили, что ребёнок вёл себя как Кевин Маккалистер — герой популярного фильма «Один дома». Мальчик услышал, как в дом, где он был без родителей, кто-то проник. После ребёнок пробрался во двор и, убедившись в том, что внутри есть незнакомец, позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли по вызову, задержали злоумышленника.