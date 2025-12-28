NYP: житель США объяснил кражу 180 кг авокадо желанием купить подарки детям

Житель американского штата Флорида украл около 180 кг авокадо с сельскохозяйственного участка, объяснив это желанием купить подарки своим детям на Рождество, сообщила газета New York Post (NYP).
В районе Майами он собирал фрукты с деревьев на территории, огороженной забором с надписью «Вход запрещен». Мужчина загрузил плоды в свой автомобиль Mercedes-Benz. Подозрительного гражданина заметили полицейские, которые решили остановить и проверить его.
Мужчину задержали. Им оказался 29-летний Эдель Перес. На допросе он пояснил, что является безработным. В связи с отстутствием дохода Перес решил собрать авокадо и продать фрукты. Он утверждает, что вырученные деньги должны были пойти на покупку подарков его двоим детям.
Стоимость плодов, которые похитил мужчина, оценивается в 800 долларов. Ему предъявили обвинения в краже и незаконном проникновении на сельскохозяйственный участок.
