Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта Саба пять миллионов рублей

Ковальчук, проводящая семинары по снижению веса, также обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», принадлежащий телеведущей и врачу Елене Малышевой. Согласно сведениям Роспатента, бренд был зарегистрирован Малышевой еще в 2013 году и охватывает широкий перечень товаров и услуг. Правовая охрана товарного знака действует до 2031 года.