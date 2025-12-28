Блогер Ковальчук просит взыскать с психотерапевта Саба пять миллионов рублей

Блогер Алена Ковальчук, которая ведет курсы для желающих похудеть, обратилась в московский суд с требованием взыскать пять миллионов рублей с психотерапевта и сексолога Анны Саба (Дусалиевой). Об этом говорится в материалах дела.
Иск связан с нарушением исключительных прав на товарный знак. В документах не уточняется, о каком именно обозначении идет речь, однако на сайте ответчицы есть раздел «Терапевтический клуб “Волшебный пендэль”.
При этом Ковальчук принадлежат два зарегистрированных товарных знака — «Волшебный пендаль» и «Волшебный пендель». По данным Роспатента, бренды оформили в 2022 году, правовая охрана действует до 2031 года.
Иск поступил в суд 1 ноября и уже принят к рассмотрению. Предварительное заседание по делу назначили на март, передает РИА Новости.
Ковальчук, проводящая семинары по снижению веса, также обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием аннулировать товарный знак «Сбрось лишнее», принадлежащий телеведущей и врачу Елене Малышевой. Согласно сведениям Роспатента, бренд был зарегистрирован Малышевой еще в 2013 году и охватывает широкий перечень товаров и услуг. Правовая охрана товарного знака действует до 2031 года.