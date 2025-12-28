Маленькую львицу в тяжелом состоянии забрали у блогера в «Москве-Сити»

Волонтеры парка львов «Земля прайда» забрали у столичного блогера маленькую львицу, которая содержалсь в квартире в «Москве-Сити». Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщила «Вечерней Москве» руководитель пресс-службы городской прокуратуры Людмила Нефедова.
По словам представителя ведомства, у хищницы переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани. Сейчас она проходит лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.
— Прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных телесных повреждений детенышем льва, — резюмировала Нефедова.
Ранее прокуратура изъяла у 15-летнего подростка из города Пушкино смертельно ядовитых змей, которых тот содержал дома. Он не обладал достаточными умениями, чтобы обращаться с рептилиями, а также у него не было документов на них.