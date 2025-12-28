Два самолета в Лапландии съехали с полосы из-за шторма и застряли в снегу

В аэропорту Киттиля в финской Лапландии два воздушных судна из-за сильного ветра съехали с рулежной дорожки и застряли в снегу, сообщает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным издания, сначала пассажирский самолет, выполнявший рейс из Женевы, из-за мощных порывов бокового ветра выехал за пределы покрытия на заснеженную обочину. Позднее аналогичный инцидент произошел с небольшим частным воздушным судном. На борту пассажирского лайнера находилось около 150 человек, в частном самолете — менее десяти.
Отмечается, что столкновения между самолетами удалось избежать, пострадавших среди пассажиров и членов экипажей нет. К месту происшествия были направлены десять аварийно-спасательных автомобилей.
Инцидент произошел на фоне продолжающегося в Финляндии шторма «Ханнес», который, по данным СМИ, оставил без электроснабжения около 30 тысяч человек.
Напомним, 27 декабря по всей территории США из-за непогоды были задержаны более 15 тысяч авиарейсов.