Два самолета в Лапландии съехали с полосы из-за шторма и застряли в снегу

По данным издания, сначала пассажирский самолет, выполнявший рейс из Женевы, из-за мощных порывов бокового ветра выехал за пределы покрытия на заснеженную обочину. Позднее аналогичный инцидент произошел с небольшим частным воздушным судном. На борту пассажирского лайнера находилось около 150 человек, в частном самолете — менее десяти.