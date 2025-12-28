Ричмонд
Четыре человека погибли в столкновении легковушки с «газелью» в Башкирии

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Башкортостане погибли четыре человека. Об этом сообщил начальник региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По его данным, ночью на 88-м километре автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда в Татышлинском районе произошло ДТП с участием «Лады Гранты» и «Газели». От сильного удара водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров — трое мужчин и одна женщина — скончались на месте.

«От удара огромной силы все четверо, находившиеся в легковушке, — водитель и три пассажира (трое мужчин и одна женщина), — погибли на месте. Водителя “Газели” и его пассажира с травмами доставили в ближайшую больницу», — заявил Севастьянов.

На место происшествия для выяснения всех обстоятельств выехали сотрудники управления ГИБДД и экспертно-криминалистического центра МВД по республике.

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленобласти, на трассе «Киссолово — Песочное», случилось смертельное ДТП. На 11-м километре дороги 38-летняя женщина за рулем Infiniti сбила 18-летнего парня, шедшего по полосе. От удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mazda, которым управлял 50-летний мужчина. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.

