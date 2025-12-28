Четыре человека погибли в столкновении легковушки с «газелью» в Башкирии

Ранее сообщалось, что во Всеволожском районе Ленобласти, на трассе «Киссолово — Песочное», случилось смертельное ДТП. На 11-м километре дороги 38-летняя женщина за рулем Infiniti сбила 18-летнего парня, шедшего по полосе. От удара его отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем Mazda, которым управлял 50-летний мужчина. Полиция проводит проверку обстоятельств аварии.