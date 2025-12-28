Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бразилии разбился одномоторный самолет Cessna 170A, пилот погиб

Легкомоторный самолет Cessna 170A разбился в пятницу, 27 декабря, у побережья Копакабаны, сообщает портал G1. Он принадлежал рекламной компании.

Источник: соцсети

На борту был один пилот, он погиб, сообщают спасатели. Тело погибшего отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для опознания.

Другие пострадавшие, как пишет издание, не обнаружены. В ходе поисковой операции специалисты использовали гидроциклы, надувные лодки и водолазное снаряжение.

На кадрах очевидца видно падение самолета в море недалеко от пляжа около 15:30 по Гринвичу.

ВВС приступили к расследованию причин крушения.

«Сессна-170» — легкий многоцелевой четырехместный моноплан с закрытой кабиной. Впервые поднялся в небо в 1948 году.