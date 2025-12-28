В Бразилии разбился одномоторный самолет Cessna 170A, пилот погиб

На борту был один пилот, он погиб, сообщают спасатели. Тело погибшего отправлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для опознания.
Другие пострадавшие, как пишет издание, не обнаружены. В ходе поисковой операции специалисты использовали гидроциклы, надувные лодки и водолазное снаряжение.
На кадрах очевидца видно падение самолета в море недалеко от пляжа около 15:30 по Гринвичу.
ВВС приступили к расследованию причин крушения.
«Сессна-170» — легкий многоцелевой четырехместный моноплан с закрытой кабиной. Впервые поднялся в небо в 1948 году.