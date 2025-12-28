В Нижневартовске разыскивают мужчину, который решил оставить жителей без Нового года

«В Нижневартовске завелся еще один гринч: он испортил елку на Учительском бульваре сегодня ночью около 1:36, судя по видео с камер. Порвал все гирлянды на новой елке, которую купили в этом году для украшения города. Полиция хотя бы его найти сможет?» — написал telegram-канал «Типичный Краб».