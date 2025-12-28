Ричмонд
В Нижневартовске разыскивают мужчину, который решил оставить жителей без Нового года

В Нижневартовске (ХМАО) неизвестный мужчина повредил елку на Учительском бульваре. Он сорвал с нее гирлянды, после чего скрылся. Инцидент произошел глубокой ночью и попал на камеры видеонаблюдения. Соответствующие кадры появились в соцсети.

Вартовчане потребовали найти вандала, который уничтожил елочные гирлянды.

«В Нижневартовске завелся еще один гринч: он испортил елку на Учительском бульваре сегодня ночью около 1:36, судя по видео с камер. Порвал все гирлянды на новой елке, которую купили в этом году для украшения города. Полиция хотя бы его найти сможет?» — написал telegram-канал «Типичный Краб».

На выложенных кадрах видно, как к украшенной ели подходит мужчина в темной одежде. Он осматривается по сторонам, затем начинает дергать за ленты гирлянд и поочередно срывает их с разных сторон. После этого неизвестный уходит быстрым шагом. Пользователи соцсетей предложили разместить кадры с камер в городских сообществах, чтобы попытаться установить личность злоумышленника.