Минобороны РФ: бойцы Южной группировки сорвали четыре попытки ротации ВСУ

ВС РФ сорвали ротацию и подвоз средств ВСУ под Константиновкой, заявили в Минобороны.

Бойцы Южной группировки войск сорвали четыре попытки ротации украинских военных под Константиновкой. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В ходе воздушной разведки и патрулирования операторами БПЛА были выявлены попытки ротации и подвоза материальных средств подразделениями ВСУ», — заявили в ведомстве. Их сообщение передает РИА Новости.

Огнем с беспилотников были уничтожены четыре автомобиля противника вместе с личным составом и военным имуществом. Константиновка является важным логистическим уздом для снабжения Краматорско-Славянской группировки ВСУ.

Ранее начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов сообщал президенту Владимиру Путину о взятии под контроль более половины Константиновки и продолжающихся уличных боях в городе. На этом направлении российские войска ведут наступление с северо‑запада, параллельно продвигаясь на краснолиманском участке и улучшая тактическое положение в районе Александровки, Соснового и Святогорска.

