Поезд сошел с рельсов в Ростовской области

На перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.
В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на участке Северо-Кавказской железной дороги. По их данным, в результате происшествия пострадавших нет.
В прокуратуре добавили, что из-за схода колесных пар возникли задержки в движении поездов. Соблюдение прав пассажиров взяли на контроль.
Сейчас на месте работают представители надзорных органов. Причины происшествия устанавливаются, передает сайт прокуратуры.
10 ноября четыре вагона со щебнем также сошли с рельсов в Ленинградской области. В результате аварии были задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.