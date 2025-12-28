Ричмонд
Поезд сошел с рельсов в Ростовской области

На перегоне Кизитеринка — Проточная в Ростовской области сошел с рельсов локомотив грузового поезда. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в Южной транспортной прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошел на участке Северо-Кавказской железной дороги. По их данным, в результате происшествия пострадавших нет.

В прокуратуре добавили, что из-за схода колесных пар возникли задержки в движении поездов. Соблюдение прав пассажиров взяли на контроль.

Сейчас на месте работают представители надзорных органов. Причины происшествия устанавливаются, передает сайт прокуратуры.

10 ноября четыре вагона со щебнем также сошли с рельсов в Ленинградской области. В результате аварии были задержаны два пассажирских поезда и 17 грузовых составов.