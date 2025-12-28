В Ростове подросток на внедорожнике врезался в дерево. По данным Госавтоинспекции Ростовской области, инцидент произошел 27 декабря около 13 часов в районе дома 63/12 по проспекту 40-летия Победы. Как сообщили в ведомстве, 17-летний водитель «Cherry Tiggo 8» не справился с управлением, въехал в дерево, а затем столкнулся с припаркованным автомобилем «Toyotа».