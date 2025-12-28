Мерц и Макрон поругались из-за Путина

«Президент Франции пытается наладить контакт с Путиным, канцлер Германии устраивает беспорядок на саммите ЕС: центральная пара европейских лидеров, похоже, расколота», — пишет немецкое издание Der Spiegel. В публикации отмечается, что шаг французского лидера, судя по всему, не был согласован с немецким канцлером, и Мерцу остается лишь как можно более демонстративно не замечать попытки Макрона сблизиться с Россией. По данным издания, только такое поведения спасет Мерца от открытого конфликта с Макроном.