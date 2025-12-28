Макрон не посоветовался с Мерцем по поводу налаживания контакта с Россией.
Лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц поссорились по вопросу диалога с Россией и ее президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.
«Президент Франции пытается наладить контакт с Путиным, канцлер Германии устраивает беспорядок на саммите ЕС: центральная пара европейских лидеров, похоже, расколота», — пишет немецкое издание Der Spiegel. В публикации отмечается, что шаг французского лидера, судя по всему, не был согласован с немецким канцлером, и Мерцу остается лишь как можно более демонстративно не замечать попытки Макрона сблизиться с Россией. По данным издания, только такое поведения спасет Мерца от открытого конфликта с Макроном.
На прошлой неделе президент Франции заявил о потенциальной пользе возобновления диалога европейских стран с Путиным, пишет «Царьград». По данным немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, Берлин отреагировал на это предложение сдержанно, отмечает RT. Канцлер Германии не считает данную инициативу значимым вкладом ни в достижение мира, ни в укрепление европейского единства. Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность контактов, заявил, что они должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций, сообщает деловое издание «Взгляд».