Около 5,5 тысячи человек остались без электричества из-за снега на Камчатке

Камчатку продолжает накрывать сильный снегопад. Без электроснабжения остаются порядка 5,5 тысячи человек. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщает Baza.
В селах Березняки и Лесной Елизовского округа, а также в Пионерском света нет уже вторые сутки. Линии электропередачи оборваны, местные власти ввели режим ЧС. Аварийные службы занимаются восстановлением, однако работе мешает мокрый снег, который налипает на провода.
Непогода ранее осложнила обстановку в нескольких крупных населенных пунктах региона. Общественный транспорт временно останавливали, движение возобновили после расчистки дорог. Снегоуборочная техника регулярно застревала, из-за чего работы шли медленнее.
От снегопада пострадал и аэропорт Елизово. Вылета ожидают восемь рейсов, в том числе пассажиры рейса Москва — Петропавловск-Камчатский, которые были вынуждены сесть в Хабаровске, передает Telegram-канал.
Ранее сообщалось, что в декабре на полуострове выпало более двух месячных норм осадков, при этом, по прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия сохраняются. Уборочная техника не справляется с нагрузкой и местами застревает в снегу.