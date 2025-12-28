Жуткая авария в Кишиневе: Автомобиль на огромной скорости врезался в эвакуатор — погибли водитель и 23-летняя пассажирка

Жуткая авария произошла в Кишиневе, на Ботанике, поздно вечером 27 декабря, сообщает полиция.
Автомобиль Volkswagen, управляемый 24-летним молодым человеком, на огромной скорости врезался в эвакуатор, припаркованный на обочине дороги («кармана»).
В результате столкновения водитель и и его пассажирка, 23-летняя девушка, находившаяся на заднем сиденье и вылетевшая из автомобиля, скончались на месте от полученных травм на месте.
Полиция выясняет все обстоятельства трагического ДТП.
