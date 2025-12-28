В Красноярске требуют заблокировать сайты, куда сливают интимные фото детей

Межрегиональный центр по правам детей потребовал заблокировать ТГ-канал в Интернете, где выкладывают интимные фотографии и видео несовершеннолетних. За удаление этих материалов администраторы требуют деньги. Также общественники потребовали возбудить уголовное дело за распространение таких материалов.