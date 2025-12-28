Ричмонд
В Красноярске требуют заблокировать сайты, куда сливают интимные фото детей

Общественники обнаружили незаконный контент при мониторинге.

Источник: Freepik

Межрегиональный центр по правам детей потребовал заблокировать ТГ-канал в Интернете, где выкладывают интимные фотографии и видео несовершеннолетних. За удаление этих материалов администраторы требуют деньги. Также общественники потребовали возбудить уголовное дело за распространение таких материалов.

В некоторых публикациях на канале упоминаются несовершеннолетние из конкретных школ Красноярска: школы № 8, № 24, № 42, № 157 и лицея № 6.

Материалы передали в главное управление образования администрации Красноярска, а также в прокуратуру и министерство образования Красноярского края, чтобы провести комплексную проверку профилактической работы в этих образовательных учреждениях.