Автомобиль вылетел на встречку и врезался в электробус на Садовом кольце

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в электробус в районе Смоленско-Сенной площади. Движение на месте ДТП затруднено не было. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— Сегодня в районе 05:38 в районе Смоленско-Сенной площади произошло столкновение автомобиля и электробуса, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Другая авария произошла 26 декабря, когда в городском округе Ступино в Московской области водитель маршрутного микроавтобуса марки «Луидор» съехал в кювет и врезался в дерево.
Кроме того, 22 декабря на пересечении улиц Лазо и Перовской на востоке Москвы скорая помощь столкнулась с фургоном Mercedes. В результате аварии пострадали пятеро человек, троих из них врачи госпитализировали.