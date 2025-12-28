Автомобиль вылетел на встречку и врезался в электробус на Садовом кольце

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в электробус в районе Смоленско-Сенной площади. Движение на месте ДТП затруднено не было. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.