Ричмонд
+3°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автомобиль вылетел на встречку и врезался в электробус на Садовом кольце

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в электробус в районе Смоленско-Сенной площади. Движение на месте ДТП затруднено не было. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в электробус в районе Смоленско-Сенной площади. Движение на месте ДТП затруднено не было. Об этом в воскресенье, 28 декабря, сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Сегодня в районе 05:38 в районе Смоленско-Сенной площади произошло столкновение автомобиля и электробуса, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Другая авария произошла 26 декабря, когда в городском округе Ступино в Московской области водитель маршрутного микроавтобуса марки «Луидор» съехал в кювет и врезался в дерево.

Кроме того, 22 декабря на пересечении улиц Лазо и Перовской на востоке Москвы скорая помощь столкнулась с фургоном Mercedes. В результате аварии пострадали пятеро человек, троих из них врачи госпитализировали.