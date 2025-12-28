ТАСС: названа причина закончившегося убийством конфликта в Туве

Ранее директор техникума Байлак Кужугет сообщала ТАСС, что подозреваемый в убийстве обучался на первом курсе в техникуме и часто пропускал занятия. Он вырос в неполной семье и жил в селе, где и произошло убийство. До своего поступления в техникум, он учился в одном классе с убитым.