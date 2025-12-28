ТАСС: названа причина закончившегося убийством конфликта в Туве

27 декабря 17-летний учащийся горного техникума ударил своего сверстника ножом на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ). Республиканское Министерство образования сообщило о начале служебного расследования случившегося.
«Ранее был конфликт во время игры в баскетбол, из-за этого началась ссора», — сообщил собеседник агентства, добавив, что конфликт произошел осенью 2024 года.
Ранее директор техникума Байлак Кужугет сообщала ТАСС, что подозреваемый в убийстве обучался на первом курсе в техникуме и часто пропускал занятия. Он вырос в неполной семье и жил в селе, где и произошло убийство. До своего поступления в техникум, он учился в одном классе с убитым.
Подозреваемый задержан, в ближайшее время планируется предъявление обвинения и направление в суд материалов для решения вопроса об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения по стражу.