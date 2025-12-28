Силовики задержали двух налоговиков, вымогавших деньги у предпринимателя

Два главных инспектора Налогового управления региона, проводя проверку деятельности предприятия, занимающегося розничной торговлей продуктами питания в Нукусе, заявили, что якобы выявили нарушения налогового законодательства на 213 миллионов сумов. Однако вместо того, чтобы оформить дело в установленном порядке, они предложили руководителю предприятия уменьшить сумму до 34 миллионов сумов в обмен на «вознаграждение» в размере 2 тысяч долларов.
В ходе оперативного мероприятия, проведённого силовиками, незаконные действия инспекторов были пресечены. Чиновники были задержаны в момент, когда через бывшего сотрудника налоговой службы, выступавшего посредником, получили 700 долларов и 15 миллионов сумов.
В настоящее время в отношении всех троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, ведутся следственные действия. Правоохранители выясняют, были ли у задержанных аналогичные эпизоды вымогательства в предыдущей практике.