Силовики задержали двух налоговиков, вымогавших деньги у предпринимателя

Два главных инспектора Налогового управления региона, проводя проверку деятельности предприятия, занимающегося розничной торговлей продуктами питания в Нукусе, заявили, что якобы выявили нарушения налогового законодательства на 213 миллионов сумов. Однако вместо того, чтобы оформить дело в установленном порядке, они предложили руководителю предприятия уменьшить сумму до 34 миллионов сумов в обмен на «вознаграждение» в размере 2 тысяч долларов.