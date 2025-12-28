Суд: экс-гендиректор морского торгового порта возместил ущерб в 28,7 млн рублей

В сентябре Лавренчуку был вынесен приговор судом первой инстанции по двум уголовным делам — бывшего топ-менеджера приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Ему вменялись самоуправство за самопремирование и злоупотребление полномочиями за выплату зарплаты фиктивным работникам порта — Владимира Лавренчука обвиняли в том, что он заплатил более 23 миллионов супруге депутата Госдумы Андрея Колесника Марине Лысенко, а также вдове экс-директора порта Владислава Дорофеева и его сыну, которые фактически трудовой деятельностью в порту не занимались.