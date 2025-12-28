Суд: экс-гендиректор морского торгового порта возместил ущерб в 28,7 млн рублей

Бывший генеральный директор Калининградского морского торгового порта Владимир Лавренчук полностью возместил ущерб по своим преступлениям в сумме 28 742 670,23 ₽ Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного суда, комментируя приговор экс-руководителю КМТП.
«С зачётом общего срока заключения Лавренчука под стражу и нахождения его под домашним арестом в связи с расследованием данного уголовного дела, учтивая полное возмещение им материального ущерба по каждому преступлению на общую сумму 28 742 670,23 рубля (полностью ущерб был возмещен к моменту рассмотрения дела в апелляции), а также полное раскаяние в содеянном, совершение преступления впервые, положительные характеристики личности, наличие многочисленных наград, судебная коллегия по уголовным делам не нашла оснований для удовлетворения апелляционных жалобы и представления», — сообщили в пресс-службе.
В сентябре Лавренчуку был вынесен приговор судом первой инстанции по двум уголовным делам — бывшего топ-менеджера приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Ему вменялись самоуправство за самопремирование и злоупотребление полномочиями за выплату зарплаты фиктивным работникам порта — Владимира Лавренчука обвиняли в том, что он заплатил более 23 миллионов супруге депутата Госдумы Андрея Колесника Марине Лысенко, а также вдове экс-директора порта Владислава Дорофеева и его сыну, которые фактически трудовой деятельностью в порту не занимались.
На приговор районного суда были поданы апелляционные жалоба АО «КМТП» и представление прокурора, которое, как отметили в пресс-службе суда, «отличалось краткостью и немногочиленностью доводов».
Областной суд оставил решение районного о штрафе в 50 тыс. руб. в силе. Приговор суда вступил в законную силу.