В Одессе произошли взрывы

В украинской Одессе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги.

В Одессе произошли взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале СМИ.

Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, информирующей об обстановке в регионах страны, в Одесской области действует воздушная тревога.

Ранее сообщалось, что в нескольких районах Киева возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.

Что касается Одесской области, на днях там тоже прогремели взрывы, в результате чего, как информировала военная администрация региона, загорелись объекты портовой и энергетической инфраструктур.