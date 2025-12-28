В Одессе произошли взрывы, сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале СМИ.
Согласно онлайн-карте Министерства цифровой трансформации Украины, информирующей об обстановке в регионах страны, в Одесской области действует воздушная тревога.
Ранее сообщалось, что в нескольких районах Киева возникли перебои с электроснабжением, водоснабжением и отоплением.
Что касается Одесской области, на днях там тоже прогремели взрывы, в результате чего, как информировала военная администрация региона, загорелись объекты портовой и энергетической инфраструктур.