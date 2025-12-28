Ричмонд
«Золото Умальты»: в Чегдомыне появится новый тематический сквер

Концепция нового пространства будет посвящена истории золотодобычи в регионе.

В сквере планируется три зоны: событийная площадь с павильоном-символом золота; транзитная пешеходная зона, воссоздающая путь золота от приисков; рекреационная зона парка.

Реализуется проект в два этапа благодаря победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по первому этапу уже ведутся, его сдача намечена на осень 2026 года.

К реализации второго этапа приступят в 2026 году, а завершат работы осенью 2027 года. Общий объем федерального финансирования составляет 300 млн рублей.