«Золото Умальты»: в Чегдомыне появится новый тематический сквер

Реализуется проект в два этапа благодаря победам во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы по первому этапу уже ведутся, его сдача намечена на осень 2026 года.