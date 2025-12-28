Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше

В этот же день в аварию попал автобус, следовавший из Москвы в Брест. По предварительной информации, 43-летний водитель, двигаясь со стороны Минска, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся. Всего в автобусе было два водителя и 12 пассажиров. Одного человека спасти не удалось, еще шесть пострадали.