Экс-министра Тувы арестовали по делу о мошенничестве с землей

Следствие установило, что в октябре 2018 года чиновник издал незаконные распоряжения, утвердив схемы расположения земельных участков в государственной собственности. Затем участки без проведения аукциона передавались в аренду подставным лицам, после чего их оформляли в собственность и продавали через риелторов, что позволяло экс-министру незаконно обогащаться.