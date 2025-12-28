Авария на электросетях произошла в Октябрьском районе Иркутска

IrkutskMedia, 28 декабря. Аварийное отключение электричества произошло в Октябрьском районе Иркутска сегодня в 15.19. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются улицы: Байкальская, Дыбовского, Ширямова.
В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» выехала на место для определения и устранения причины отключения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 19.00.
Ранее агентство сообщало, что для ликвидации технологического нарушения работы сети произведено частичное отключение электроэнергии в селе Урик. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остаются часть домов на улицах: Александра Невского, Александровская, Афанасия Белобородова, Афанасия Козыкина, Братьев Ченских, Ветерана ВОВ Хизри Курбанова, Вишневая, Земельная, Кленовая, Кольцевая, Ленина, Лунина, Льва Толстого, Мира, Мичурина, Николая Карамзина, Николая Раевского, Панова, Перетолчина, Претолчина, Рябиновая, Светлая, Сергея Есенина, Снежная, Суворова, Трактовая, Тупиковая, Тупиковый, Удачная, Урожайная, Федора Тютчева, Хрустальная, Яблоневая.