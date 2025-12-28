В Красноярском крае из-за плесени в квартире тяжело заболел ребенок. Это случилось в поселке Балахта. Муниципалитет предоставил нуждающейся семье дом на улице майора Чверко. Но строение оказалось в состоянии, едва ли пригодном для жилья: деревянные перекрытия прогнили, из-за сырости появилась плесень.
Это привело к тому, что ребенку понадобилось серьезное лечение. Родители обращались в различные инстанции, но нигде не нашли отклика. Об этом узнали СМИ, обнародовали историю. Затем она дошла до регионального следкома, который и завел уголовное дело о нарушении жилищных прав семьи.
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.