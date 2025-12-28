Число задержанных поездов в сообщении с Крымом выросло до семи

Как сообщили утром в воскресенье в «Северо-Кавказской железной дороге», в Ростове-на-Дону из-за схода локомотива задержали 25 поездов. Движение организовали по соседнему пути, в результате ЧП обошлось без пострадавших.
«Из-за инцидента на Северо-Кавказской железной дороге в пути следования задерживаются 7 поездов “Таврия”, — говорится в сообщении перевозчика в Крым.
Утром в воскресенье «Гранд Сервис Экспресс» сообщал о задержках шести составов, два из которых следуют в направлении Крыма, еще четыре — в города материковой части России.
По данным компании, теперь задерживается на один час еще один поезд в Крым — № 077 Санкт-Петербург — Симферополь, отправлением 27 декабря.