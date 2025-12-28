18-летний мужчина и пожилая женщина погибли в ДТП в Урене

Страшная авария произошла вчера, 27 декабря, около 15:52 на 27 км автодороги Урень — Шарья — Котлас. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Kalina под управлением 64-летнего мужчины. В результате ДТП молодой водитель и 60-летняя пассажирка машины Lada погибли.