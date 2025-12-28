Ричмонд
18-летний мужчина и пожилая женщина погибли в ДТП в Урене

Молодой водитель выехал на встречную полосу и стал виновником столкновения.

Источник: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Два человека погибли в результате аварии в Уренском районе. Причиной ДТП стал небезопасный обгон по встречной полосе, сообщили в Госавтоинспекции по Нижегородской области.

Страшная авария произошла вчера, 27 декабря, около 15:52 на 27 км автодороги Урень — Шарья — Котлас. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ при выполнении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в автомобиль Lada Kalina под управлением 64-летнего мужчины. В результате ДТП молодой водитель и 60-летняя пассажирка машины Lada погибли.