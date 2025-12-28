Ричмонд
В Красноярске из Большого концертного зала эвакуировали взрослых и детей

В здании БКЗ заметили сильное задымление.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярске из Большого концертного зала эвакуировали весь персонал и посетителей. Около 70 человек, из которых 25 детей. Причиной стало задымление в здании.

В пресс-службе регионального управления МЧС России подтвердили, что сигнал на телефон дежурного экстренной службы поступил в 14:59 часов. На объект сразу же выехали пожарные расчеты.

Уже в 15:20 на месте работали 27 единиц техники и около сотни человек-спасателей. Они помогали эвакуироваться людям из здания. Вскоре задымление стало рассеиваться. Специалисты начали проверять кабельные каналы.

Предварительные причины ЧП — короткое замыкание кабеля, без последующего горения. Пострадавших нет.