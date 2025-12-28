Ричмонд
Владельцам поврежденных взрывом квартир в Гомеле начали выплачивать помощь

МИНСК, 28 дек — Sputnik. Трем владельцам поврежденных взрывом квартир в Гомеле предоставлена материальная помощь, сообщил председатель Гомельского горисполкома Владимир Привалов в эфире телеканала ОНТ.

Источник: МЧС Беларуси

Он отметил, что оценка страховых случаев уже произведена.

«По страховым случаям: те квартиры, которые пострадали в момент взрыва, они сегодня оценены — это больше миллиона рублей (это квартиры и мебель, которая там находилась). С каждым гражданином сегодня ведется юридическая работа, также подключен “Белгосстрах”, уже трем владельцам квартир предоставлена материальная помощь (которые были застрахованы), все остальные люди работают в таком штатном режиме с комиссией», — сказал Привалов.

Он уточнил, что делается все, чтобы люди понимали: их не бросят.

Взрыв в многоэтажке

Взрыв бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома по улице Косарева в Гомеле произошел 17 декабря. Предположительно, это стало причиной обрушения потолочных плит седьмого и восьмого этажей. Спасатели обнаружили на шестом этаже многоквартирного дома, поврежденного взрывом газа, тело погибшей женщины.

Ранее сообщалось, что в результате ЧП покосилась одна из панелей жилого дома, были выбиты оконные рамы. Повреждения получило здание детского сада, находящегося неподалеку, а также пострадало несколько припаркованных машин.

Сотрудники управления Следственного комитета по Гомельской области продолжают устанавливать все обстоятельства инцидента, причины и условия, которые привели к трагедии.