Владельцам поврежденных взрывом квартир в Гомеле начали выплачивать помощь

«По страховым случаям: те квартиры, которые пострадали в момент взрыва, они сегодня оценены — это больше миллиона рублей (это квартиры и мебель, которая там находилась). С каждым гражданином сегодня ведется юридическая работа, также подключен “Белгосстрах”, уже трем владельцам квартир предоставлена материальная помощь (которые были застрахованы), все остальные люди работают в таком штатном режиме с комиссией», — сказал Привалов.