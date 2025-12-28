Полиция начала проверку после избиения школьника учителем в Новосибирске

По словам жительницы Новосибирска, 27 декабря учитель ОБЗР несколько раз ударил её сына затылком о стену и повредил сломанную руку мальчика, которая находилась в гипсе с 8 декабря. В тот же день педагога уволили из школы. При этом, как утверждает женщина, администрация образовательного учреждения рассматривает вопрос об исключении её ребёнка.