Полиция начала проверку после избиения школьника учителем в Новосибирске

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
Ранее в Telegram-канале «Инцидент Новосибирск» была опубликована история матери пострадавшего ребёнка. К публикации приложены фотографии медицинских заключений.
По словам жительницы Новосибирска, 27 декабря учитель ОБЗР несколько раз ударил её сына затылком о стену и повредил сломанную руку мальчика, которая находилась в гипсе с 8 декабря. В тот же день педагога уволили из школы. При этом, как утверждает женщина, администрация образовательного учреждения рассматривает вопрос об исключении её ребёнка.
«Несовершеннолетний при законном представителе был опрошен, выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.