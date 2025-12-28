В Волгоградской области полицейский спас двух человек из снежного плена

Майор полиции Эльдар Искаринов и сотрудники МЧС отправились на поиски на специальном транспорте. Из-за сильной метели и плохой видимости, чтобы помочь водителю не сбиться с пути, полицейский прошел пешком около 7 км по морозу, указывая дорогу водителю. После поисков, которые продолжались более 3 часов, пропавшие были обнаружены и благополучно доставлены домой. Благодаря самоотверженной работе полиции и спасателей удалось избежать гибели людей.