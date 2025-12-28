Ричмонд
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгоградской области полицейский спас двух человек из снежного плена

В сложных погодных условиях майор полиции Эльдар Искаринов вместе со спасателями вывели из лесополосы заблудившихся людей.

Источник: ИД «Волгоградская правда»

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в Волгоградской области благодаря оперативным действиям участкового инспектора удалось спасти 16-летнего подростка и его родственника, которые попали в снежный буран возле животноводческой фермы. Глава пос. Ромашки Палласовского района сообщил, что двое местных жителей пропали во время загонки скота. Они смогли передать информацию о своем местонахождении в лесополосе и невозможности самостоятельно выбраться.

Майор полиции Эльдар Искаринов и сотрудники МЧС отправились на поиски на специальном транспорте. Из-за сильной метели и плохой видимости, чтобы помочь водителю не сбиться с пути, полицейский прошел пешком около 7 км по морозу, указывая дорогу водителю. После поисков, которые продолжались более 3 часов, пропавшие были обнаружены и благополучно доставлены домой. Благодаря самоотверженной работе полиции и спасателей удалось избежать гибели людей.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше