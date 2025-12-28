Ричмонд
В Башкирии водитель БМВ погубил свою пассажирку

В Стерлитамаке сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП с погибшим.

Источник: ГУ МВД

Как сообщают в пресс-службе ведомства, авария произошла около 6 часов утра на улице Элеваторная. 30 — летний житель Стерлитамакского района, управляя автомобилем «БМВ», совершил наезд на опору электроосвещения.

«Женщина скончалась на месте происшествия, водителя и еще одного пассажира с различными травмами госпитализировали в медицинское учреждение», — сообщили в ГАИ РБ.

Подробности ДТП уточняются.