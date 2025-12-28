Работник завода из Челябинской области потерял 2,4 миллиона рублей после звонка из налоговой

Мужчине позвонил мошенник под видом сотрудника налоговой службы, который под предлогом исправления ошибок в декларации убедил его сообщить код из SMS-сообщения для «записи на приём». Затем заводчанину перезвонили другие аферисты, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что на него пытаются оформить крупный кредит и вынудили мужчину самостоятельно взять деньги в банке, чтобы якобы поймать преступников.
— Полученные денежные средства, подчиняясь инструкциям аферистов, он переводил через банкоматы на указанные счета. Общая сумма переводов составила почти 2,4 миллиона рублей, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.
Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.
Недавно в Челябинске задержали курьера мошенников, который похитил у 87-летней женщины 320 тысяч рублей. Деньги уже вернули пенсионерке.