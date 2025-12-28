Ричмонд
Работник завода из Челябинской области потерял 2,4 миллиона рублей после звонка из налоговой

Очередной жертвой мошенников стал рабочий предприятия из Миасса, который лишился 2,4 миллиона рублей после звонка из налоговой службы. Как это произошло, рассказали полицейские.

Источник: Pchela.News

Мужчине позвонил мошенник под видом сотрудника налоговой службы, который под предлогом исправления ошибок в декларации убедил его сообщить код из SMS-сообщения для «записи на приём». Затем заводчанину перезвонили другие аферисты, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что на него пытаются оформить крупный кредит и вынудили мужчину самостоятельно взять деньги в банке, чтобы якобы поймать преступников.

— Полученные денежные средства, подчиняясь инструкциям аферистов, он переводил через банкоматы на указанные счета. Общая сумма переводов составила почти 2,4 миллиона рублей, — рассказали в ГУ МВД по Челябинской области. — По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

Часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет со штрафом до 1 миллиона рублей.

Недавно в Челябинске задержали курьера мошенников, который похитил у 87-летней женщины 320 тысяч рублей. Деньги уже вернули пенсионерке.