Работник завода из Челябинской области потерял 2,4 миллиона рублей после звонка из налоговой

Мужчине позвонил мошенник под видом сотрудника налоговой службы, который под предлогом исправления ошибок в декларации убедил его сообщить код из SMS-сообщения для «записи на приём». Затем заводчанину перезвонили другие аферисты, представившиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они сообщили, что на него пытаются оформить крупный кредит и вынудили мужчину самостоятельно взять деньги в банке, чтобы якобы поймать преступников.