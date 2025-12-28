В Темиртау конфликт в автобусе из-за форточки закончился ударом ножа

В полиции рассказали, что по факту нанесения ножевого ранения возбуждено уголовное дело.
«Нарядом полиции на месте установлен и задержан 30-летний подозреваемый. Он водворен в изолятор временного содержания», — ответили в ведомстве.
Предварительно установлено, что между потерпевшим и подозреваемым произошел словесный конфликт на бытовой почве — из-за попытки открыть форточку в автобусе.
Полиция подчеркивает: любые проявления агрессии и насилия будут жестко и принципиально пресекаться. Виновные понесут наказание в соответствии с законом.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, направленные на объективное и всестороннее расследование произошедшего. Ход расследования находится на контроле Департамента полиции», — резюмировали в департаменте.
