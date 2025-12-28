В Темиртау конфликт в автобусе из-за форточки закончился ударом ножа

В Темиртау во время конфликта в автобусе 30-летний мужчина ударил ножом в ногу 18-летнего парня. Ролик с места инцидента распространился в соцсети. Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в пресс-службу ДП Карагандинской области.