В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек

«На первом этаже задымление случилось. Получается (произошло — ред.) короткое замыкание кабеля без последующего горения. Так как социально значимый объект, (то — ред.) было привлечено много техники. В общей сложности эвакуировали 600 человек, из них 300 детей. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.