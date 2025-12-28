Ричмонд
В Красноярской филармонии из-за задымления эвакуировали 600 человек

КРАСНОЯРСК, 28 дек — РИА Новости. Сильное задымление из-за замыкания проводки в здании Красноярской филармонии стало причиной эвакуации 600 человек, сообщили РИА Новости в краевом главке МЧС.

Источник: © РИА Новости

По словам собеседника агентства, инцидент произошел в воскресенье. В БКЗ проводилось предпраздничное мероприятие, поэтому там было много посетителей.

«На первом этаже задымление случилось. Получается (произошло — ред.) короткое замыкание кабеля без последующего горения. Так как социально значимый объект, (то — ред.) было привлечено много техники. В общей сложности эвакуировали 600 человек, из них 300 детей. Никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время техника разъезжается с места. Выясняются обстоятельства произошедшего.