ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек — РИА Новости. ВСУ попытались ударить по больнице в городе Каменка-Днепровская Запорожской области, беспилотник упал без детонации, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: © РИА Новости

«Была попытка атаки территории центральной районной больницы в городе Каменка-Днепровская, пострадавших нет, БПЛА упал без детонации. А на территории центрального парка Победы найден БПЛА с боевой нагрузкой, благо не сдетонировал», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Всего, по его словам, за минувшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника по Каменско-Днепровскому муниципальному округу. В частности, в селе Великая Знаменка поврежден надземный газопровод, который оперативно восстановили.

