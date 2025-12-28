ВСУ попытались ударить по больнице в Запорожской области

«Была попытка атаки территории центральной районной больницы в городе Каменка-Днепровская, пострадавших нет, БПЛА упал без детонации. А на территории центрального парка Победы найден БПЛА с боевой нагрузкой, благо не сдетонировал», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Всего, по его словам, за минувшие сутки зарегистрировано пять фактов целенаправленной атаки противника по Каменско-Днепровскому муниципальному округу. В частности, в селе Великая Знаменка поврежден надземный газопровод, который оперативно восстановили.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше