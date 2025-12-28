В Новосибирской области в ДТП с участием пьяного водителя погибли два человека

«28 декабря на территории Коченевского района водитель 2000 года рождения, управляя автомобилем Toyota Camry, двигаясь со стороны Омска в сторону Новосибирска, на 1 363-м км автодороги Р-254 “Иртыш” столкнулся с попутным автомобилем LADA Granta под управлением водителя 1993 года рождения, после чего LADA Granta, выехав на полосу встречного движения, столкнулась с грузовым автомобилем “Фредлайнер”, — говорится в сообщении. В результате ДТП водитель и пассажирка LADA погибли.