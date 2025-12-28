Московские аэропорты восстановили график рейсов после ограничений

В контексте возможных задержек рейсов по погодным условиям следует отметить, что Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку в менее, чем два часа, так как они являются обычными для аэропортов. При этом все аэропорты Москвы — всепогодные, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным. Задержки одновременно во всех аэропортах до 40 рейсов, как правило, являются традиционными и носят технический характер, обусловленный различными причинами, не связанными с погодой.