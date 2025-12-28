На трассе под Ростовом произошло смертельное ДТП

28 декабря на 111-м километре автодороги «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительной информации полиции, около 8:30 утра 39-летний водитель, управлявший автомобилем «Мазда 3», не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с машиной «Шевроле Авео».
В результате аварии 21-летний пассажир «Мазды» получил травмы. Еще один пассажир этой же иномарки, личность которого устанавливается, погиб на месте. Из пострадавшего «Шевроле Авео» с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу трое пассажиров.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все обстоятельства и причины случившегося.