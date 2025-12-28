Под Волгоградом пациент психбольницы зарезал санитара и сбежал

В Волгоградской области следком возбудил уголовное дело после убийства санитара психиатрической больницы в хуторе Логовском Калачевского района. Как рассказали в СУ СКР по Волгоградской области, эти события разворачивались 27 декабря 2025 года. Один из пациентов напал с ножом на санитара и сбежал со своим сообщником, с которым вместе планировали побег.