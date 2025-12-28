Ричмонд
Восстановлено движение поездов после схода локомотива в Ростове-на-Дону

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) сообщила о восстановлении движения поездов после схода локомотива грузового поезда на перегоне в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

«Движение пассажирских поездов на перегоне Кизитеринка — Проточный в Ростове-на-Дону, частично нарушенное в результате схода локомотива грузового поезда, восстановлено в полном объеме и осуществляется по двум путям», — говорится в заявлении.

Также более 30 пассажирских поездов отстают от расписания после схода грузового поезда на перегоне в Ростове-на-Дону.

Ранее сайт KP.RU писал, что на одном из перегонов в Ростовской области произошел сход колесных пар локомотива грузового поезда. Инцидент привел к массовым задержкам пассажирского сообщения.