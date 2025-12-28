Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи

Возгорание произошло в автосервисе, после чего огонь перекинулся на соседние складские помещения и здания. По словам главы города, официально постройки на территории промзоны являются нежилыми, но появились сведения, что в них могли временно проживать люди. «Обязательно проверим эту информацию», — отметил Прошунин.