В ДНР задержали трех украинских диверсантов

ДОНЕЦК, 28 дек — РИА Новости. Сотрудники ФСБ России пресекли попытку проникновения на территорию Донецкой Народной Республики трех диверсантов, завербованных главным управлением разведки министерства обороны Украины, сообщили в УФСБ по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«Фильтрационные группы регионального управления ФСБ выявили и задержали трех военнослужащих ВСУ, завербованных ГУР МО Украины. Они пытались проникнуть на территорию республики под видом эвакуированных мирных жителей», — сообщили в ведомстве.

Один из задержанных, Антон Ярыш, в ходе допроса признался, что проходил подготовку в учебном лагере на территории Днепропетровской области. Там с ним вышли на связь представители украинской военной разведки и предложили участие в диверсионной деятельности.

«Мне предложили вернуться в Красноармейск, жить обычной жизнью, ходить на работу и ждать. Когда начнутся боевые действия и эвакуация, я должен был под видом мирного жителя проникнуть на территорию России, получить гражданство и выйти с ними на связь», — рассказал Ярыш.

Как уточнил задержанный, после легализации на территории РФ он должен был ожидать дальнейших указаний для осуществления разведывательно-подрывной деятельности. Ему был присвоен позывной «Филин», а в качестве подтверждения успешного выполнения задания он должен был передать украинской стороне кодовое сообщение «у меня все хорошо».

