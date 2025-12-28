В ДНР задержали трех украинских диверсантов

Как уточнил задержанный, после легализации на территории РФ он должен был ожидать дальнейших указаний для осуществления разведывательно-подрывной деятельности. Ему был присвоен позывной «Филин», а в качестве подтверждения успешного выполнения задания он должен был передать украинской стороне кодовое сообщение «у меня все хорошо».