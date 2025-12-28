Ричмонд
В Татарстане спасли двух рыбаков, провалившихся на болотоходе под лед

Мужчин вовремя успели доставить на берег.

Источник: МЧС Татарстана

В экстренные службы поступил сигнал о том, что в Мамадышском районе на реке Кама около села Грахань двое рыбаков на вездеходе-болотоходе провалились под лед, сообщает МЧС Татарстана.

На место происшествия оперативно отправились спасатели и инспектор ГИМС. Они прибыли на помощь рыбакам на судне на воздушной подушке. По прибытии было установлено, что болотоход провалился в промоину, находящиеся в нем мужчины в возрасте 45-ти и 40 лет не могли самостоятельно выбраться на безопасный лед. Спасатели доставили их на берег. Рыбаки, оказавшись на суше, отказались от медицинской помощи и были переданы сотрудникам полиции.