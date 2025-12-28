Ричмонд
Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Троих жителей свердловского Верхнего Дуброво обвинили в подготовке теракта, следует из картотеки областного суда.

Источник: Freepik

По данным СМИ, речь идет о членах одной семьи: двух братьях и сестре — Артеме, Алексее и Татьяне Назаровых.

В карточке дела указано, что в отношении них возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к террористическому акту. Их также включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Им грозит до 18 лет лишения свободы.

Преступники были арестованы Верх-Исетским районным судом, а затем обжаловали меру пресечения.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда, их жалобы не удовлетворили.