Трех жителей Свердловской области обвинили в подготовке теракта

По данным СМИ, речь идет о членах одной семьи: двух братьях и сестре — Артеме, Алексее и Татьяне Назаровых.
В карточке дела указано, что в отношении них возбудили уголовные дела по статье о приготовлении к террористическому акту. Их также включили в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Им грозит до 18 лет лишения свободы.
Преступники были арестованы Верх-Исетским районным судом, а затем обжаловали меру пресечения.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе областного суда, их жалобы не удовлетворили.