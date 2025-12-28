В Сочи полностью потушили пожар в автосервисе с тремя пострадавшими

Крупное возгорание в здании в здании автосервиса на улице Транспортной города-курорта произошло сегодня днем. Площадь пожара, который спасатели тушили в течение почти пяти часов, составляла более 1000 квадратных метров.
«Пожар начался в автосервисе, перекинулся на складские помещения и соседнее здание. На территории промзоны официально жилые дома отсутствуют, но, по некоторым данным, на верхних этажах здания могли временно проживать люди. Обязательно проверим эту информацию», — отметил глава Сочи Андрей.
Трое пострадавших, в том числе 17-летняя девушка госпитализированы, угрозы их жизни нет.
Все обстоятельства ЧП намечено проанализировать на заседании городского оперативного штаба.
В ликвидации чрезвычайной ситуации принимали участие подразделения Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРСПО) МЧС России, муниципальной службы спасения, сотрудники городской и районной администрации, сотрудники водоканала и энергетики.
На месте происшествия находятся сотрудники ДПС и участковые уполномоченные полиции. Для проезда спецтранспорта перекрыта улица Транспортная.
Проверку по факту пожара организовала прокуратура Центрального района Сочи.